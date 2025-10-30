پخش زنده
فروشگاههای مستقر در فرودگاه شیراز مسافران را نقره داغ میکند.
یک بسته نان یوخه یک کیلویی که در فروشگاههای سطح شهر ۱۱۸ هزارتومان قیمت دارد در فرودگاه با قیمت ۲۵۰ هزار تومان به مسافران فروخته میشود .
خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای فارس با دوربین مخفی به سراغ برخی از این فروشگاهها و غرفهها رفته است .
یک پرس املت به همراه یک بطری آب معدنی کوچک در رستوران این فرودگاه به قیمت ۳۷۹ هزار تومان به فروش می رسد ؛ این در حالی است که همین یک پرس املت در رستورانهای سطح شهر فقط ۱۲۰ هزار تومان است
مردم از قیمتهای بالای اجناس در فرودگاه شیراز گلهمند هستند .
هرچند تعزیرات حکومتی فارس یکبار این فروشگاهها جریمه کرده، اما بازدارنده نبوده و همچنان به گران فروشی ادامه میدهند