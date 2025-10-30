سرمربی تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران گفت: استرس مرحله فینال بالاست، اما با تغییر در ترکیب تیم بازیکنان تمرکز خود را به دست آوردند و پیروز شدیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لی دو هی سرمربی تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختران ایران پس از کسب عنوان قهرمانی در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین گفت: توقع داشتیم بچه‌ها در فینال با همه توان بازی کنند. بازی فینال معمولا با استرس زیاد همراه است، اما بازیکنان توانستند آن را مدیریت کنند و تمرکزشان را برگردانند. به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم، واقعا زحمت کشیدند.

وی در مورد عدم تمرکز بازیکنان و واگذاری دو ست، گفت: ترکیب بازیکنان را تغییر دادیم و این موضوع را با توجه به حال بازیکنان انجام دادیم و همین موضوع روی روند کار تاثیر گذاشت و توانستیم موفق شویم.

مرحله نهایی مسابقات والیبال سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان امروز (چهارشنبه هفتم آبان) با هشت دیدار در دو گروه جنسیتی پیگیری شد و تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران به مصاف اندونزی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد تا برای نخستین بار قهرمان آسیا شود.