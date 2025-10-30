به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تنکابن از برنامه‌ریزی برای آسفالت ۸.۵ کیلومتر از محور سه‌هزار - الموت تا پایان سال جاری خبر داد.

منصور کیایی با اشاره به اهمیت این محور ارتباطی گفت: محور تنکابن - سه‌هزار - الموت از مسیرهای مهم و راهبردی شمال به مرکز کشور است که در حال حاضر در دو بخش مجزا در دست اجراست.

وی با تشریح وضعیت فعلی پروژه افزود: بخش نخست این پروژه از طریق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در حال اجراست و بخش دوم نیز محور فعلی تنکابن – سه‌هزار – الموت به طول ۶۷ کیلومتر را شامل می‌شود که تا انتهای حوزه مازندران حدود ۲۰ کیلومتر آن خاکی است.

کیایی گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تخصیص اعتبارات امسال، ۸.۵ کیلومتر از مسیر خاکی این محور تا پایان سال آسفالت خواهد شد که این اقدام بخش قابل‌توجهی از مشکلات تردد در این مسیر را کاهش می‌دهد.

رئیس اداره راهداری تنکابن در مورد چشم‌انداز پروژه تأکید کرد: با تداوم تزریق اعتبارات در سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شود کل مسیر در حوزه مازندران تا پایان سال آینده به‌طور کامل آسفالت و تکمیل شود.

کیایی در پایان گفت: تکمیل این محور تحول چشمگیری در تسهیل ارتباطات، توسعه اقتصادی و رونق گردشگری منطقه ایجاد خواهد کرد.