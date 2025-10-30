رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: توسعه‌ای که ملاحظات بهداشت محیطی را نادیده بگیرد، نه تنها تداوم نمی‌یابد، بلکه به تخریب هرچه بیشتر کره زمین می‌انجامد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرداری در مراسم روز بهداشت گفت: اگر خواستار دستیابی به توسعه پایدار هستیم، باید توجه ویژه‌ای به حوزه بهداشت محیط معطوف داریم. بهداشت محیط اگر کلید توسعه نباشد، قطعاً یکی از ارکان اثرگذار در فرآیند توسعه به شمار می‌رود.

وی عدالت در بهداشت‌محیط را لازمه عدالت اجتماعی خواند و افزود: عدالت اجتماعی در گرو دستیابی عادلانه به محیط زندگی سالم، آب آشامیدنی ایمن، هوای پاک و شرایط زندگی مناسب است و این مهم در سایه توجه به بهداشت محیط محقق می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، به نقش بهداشت محیط در تأمین آب سالم اشاره و خاطرنشان کرد: تأمین آب سالم که خود یکی از اهداف کلیدی در فرآیند توسعه است، در حوزه مأموریت‌های بهداشت محیط قرار دارد.

وی بر نقش محوری بهداشت محیط در نظام سلامت تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بهداشت محیط یکی از ارکان اصلی مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب می‌شود، لازم است همگان نسبت به این نقش آگاه و متعهد باشند و این جلسه نیز با همین هدف برگزار شده است.

سرداری به تشریح تاریخچه و اهداف روز جهانی بهداشت محیط پرداخت و گفت: ایده نامگذاری روز جهانی بهداشت محیط از سوی فدراسیون بین‌المللی بهداشت محیط ارائه شده است. این فدراسیون که به صورت یک سازمان غیردولتی فعالیت می‌کند، در سال ۱۹۸۶ با هدف تبادل دانش و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه بهداشت محیط تأسیس شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، بیش از ۷۰ انجمن و مؤسسه علمی با این نهاد همکاری می‌کنند و هدف اصلی آن، ترویج همکاری‌های بین‌بخشی و توجه به اهمیت بهداشت محیط در سطح جهانی است، افزود: در سال ۲۰۱۱، این فدراسیون با پایه‌ریزی رسمی روز جهانی بهداشت محیط، بستری فراهم آورد تا سیاست‌گذاران و افراد تأثیرگذار در حوزه‌های توسعه و سلامت، بتوانند نقش حیاتی بهداشت محیط را به‌طور شایسته‌ای به نمایش بگذارند.