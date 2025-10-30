ارتش پاکستان اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی طی دو عملیات در ایالت بلوچستان موفق به سرکوب شبکه تجزیه‌طلبان بلوچ شده که طی آن ۱۸ نفر از عناصر تروریستی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی ارتش پاکستان صبح امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دو عملیات جداگانه در حومه شهر کویته و شهرستان کِچ واقع در ایالت بلوچستان علیه عناصر تروریستی تجزیه‌طلب انجام شد.

نخست وزیر پاکستان نیز طی پیامی با ابراز خرسندی از عملیات ارتش علیه شورشیان تجزیه‌طلب گفت که کشورش متعهد به ریشه کنی تروریسم تا آخرین عنصر آن است.

ارتش پاکستان در بیانیه خود افزود که در جریان این عملیات ها، ۱۴ تروریست تجزیه طلب در حومه کویته و ۴ نفر دیگر در منطقه کِچ به هلاکت رسیدند.

دولت و ارتش پاکستان مدعی هستند که سرویس‌های اطلاعاتی هند در پشتیبانی از شورشیان تجزیه‌طلب بلوچ و ایجاد بی ثباتی در ایالت بلوچستان دخالت دارند، اتهامی که همواره از سوی دهلی‌نو رد شده است.

