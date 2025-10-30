پخش زنده
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن آهن و فولاد ایران از پیگیری جایگزینی هیدروژن به جای زغالسنگ در کورههای بلند و استفاده از گاز متان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جواد حاتمی در گفتگو با خبر ۲۰ سیمای کیش، گفت: فولاد کاوه جنوب کیش به عنوان اولین واحد تولید کننده فولاد سبز، با همکاری دانشگاه و صنعت، ظرفیت تحقیق، توسعه و تجاریسازی فولاد سبز را ایجاد کرده است.
او تصریح کرد: در فرآیند تولید فولاد سبز، انتشار گازهای گلخانهای کاهش یافته است.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن آهن و فولاد ایران با اشاره به جایگاه صنعت فولاد در ایران، گفت: ایران پارسال توانست با تولید بیش از ۲۱ میلیون تن فولاد در جمع ۱۰ کشور برتر جهان قرار بگیرد.
حاتمی خاطرنشان کرد: در حوزه تولید فولاد، ظرفیت نصب شده کشور حدود ۵۰ میلیون تن است، اما به دلیل ناترازی انرژی، بخش عمدهای از این ظرفیت استفاده نمیشود و با سیاستگذاری هدفمند و سرمایهگذاری در زیرساختها میتوان جایگاه ایران را حداقل دو پله ارتقا داد.
او افزود: زنجیره فولاد از استخراج سنگ آهن تا تولید، مقاطع نهایی، شامل بخشهای مختلف و پیچیدهای است و نگاه بخشی و پراکندگی قوانین و مقررات، موجب محدودیت در برخی بخشها شده و بازنگری قوانین و ایجاد ساختارهای حمایتی میتواند افزایش ظرفیت تولید و ارزشآفرینی را به همراه داشته باشد.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن آهن و فولاد ایران، گفت: بخش عمدهای از تکنولوژیها در تولید آهن و فولاد بومیسازی شده و نیاز صنعت به فناوری خارجی کاهش یافته و شرکتهای دانشبنیان و نیروهای متخصص داخلی نقش مهمی در توسعه صنعت فولاد را دارند.
حاتمی با اشاره به رویداد نمایشگاهی فولاد در کیش، گفت: این رویداد علمی با حضور هزار و سیصد نفر و مشارکت ۲۷۵ شرکت تولید کننده فولاد برگزار شد و بستری برای تبادل دانش، معرفی فناوریهای نوین و همگرایی صنعت، دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان فراهم آورده است.
او افزود: مذاکرات مدیران عامل شرکت های مختلف در این رویداد میتواند زمینه انعقاد قراردادها و عملیاتی شدن طرح های مختلف را فراهم کند.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن آهن و فولاد ایران، افزود: با سیاستگذاری هوشمندانه، توسعه زیرساختها، بهرهگیری از نیروهای متخصص و حرکت به سمت تولید فولاد سبز، ایران میتواند جایگاه خود در صنعت فولاد جهان را ارتقا و ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور فراهم کند.