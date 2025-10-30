پخش زنده
مدافع میانی تیم ملی والیبال زنان گفت: میدانم حریفان سختی در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی داریم، اما بلند پروازیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا صالحی در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی والیبال زنان اعزامی به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که امروز (چهارشنبه هفتم آبان) با حضور اصحاب رسانه در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون برگزار شد، درباره شرایط تیم گفت: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم. بچههاخیلی آماده هستند و امیدوارم بهترین نتیجه را بگیریم.
وی تاکید کرد که هدف تیم ملی والیبال زنان قهرمانی است و یک رقیب اصلی مثل ترکیه داریم که امیدواریم این تیم را شکست دهیم.
مدافع میانی تیم ملی والیبال زنان ادامه داد: برای مدال طلا میرویم و میدانم که حریفان سرسختی داریم، اما بلند پرواز هستیم.