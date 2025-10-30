به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمدرضا نظریان و هیئت همراه، ابتدا با حضور در گلزار شهدا به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد و سپس در بازدید از مدارس منطقه و شرکت در جلسه با مدیران مدارس، در جریان مسائل آموزشی و پرورشی منطقه قرار گرفت.

وی در نشستی با مدیران مدارس زواره با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از تلاش‌های مدیران، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش زواره، بر اهمیت اجرای سند تحول بنیادین تأکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تمام دغدغه‌های مدیران زواره در زمینه نیروی انسانی، مشاور، بودجه، سرانه ورزشی و توسعه هنرستان‌ها ثبت و در سطوح استانی و ملی پیگیری می‌شود.