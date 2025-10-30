به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اهالی روستای زیراندول بوکان پای کار آمدند و پُل تاریخی سلطان را که بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد مرمت می‌کنند .

رییس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بوکان گفت: در سال‌های پیش بخش‌هایی از پُل تاریخی سلطان بر اثر رطوبت هوا، بارش برف و باران تخریب شده بود، اما مرمت پُل زیر نظر کارشناسان برجسته مرمت آثار تاریخی و همت اهالی روستا با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال شروع شده است.

شورش محمد پور افزود: طرح مطالعاتی بازسازی این پُل تاریخی تدوین و استاد معمار چیره دستی هم برای مرمت آن مشخص شده بود که اعتبار مورد نیاز آن به اهالی روستا‌های این منطقه و هیات امنای این پُل تامین شد.

پل سلطان در نزدیکی روستای «زیراندول» و بر روی رودخانه سیمینه ساخته شده و برای ساخت یک دهنه آن از سنگ چین خشک استفاده شده بود که با گذشت ۴۰۰ سال از ساخت آن، قسمتی از گوشه شرقی پل به دلیل تاثیر عوامل جوی آسیب دیده است.

مرمت این اثر تاریخی علاوه بر اینکه می‌تواند از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند زمینه توسعه بیشتر گردشگری را در این منطقه فراهم می‌سازد.