رشته شیلات در هنرستان کشاورزی شهید باهنر شهرستان شوشتر به عنوان چهارمین استان، راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طی تفاهمنامه همکاری ادارات کل شیلات و آموزش و پرورش خوزستان، رشته شیلات در هنرستان کشاورزی شهید باهنر شوشتر به عنوان چهارمین شهرستان استان، راهاندازی شد.
این اقدام با هدف توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در حوزه آبزیپروری، ارتقای مهارتهای تخصصی دانشآموزان و تربیت نیروی انسانی ماهر برای اشتغال در بخش شیلات صورت گرفته است.
با ایجاد این رشته، دانشآموزان ضمن فراگیری مباحث علمی و تئوری در زمینه پرورش ماهیان و مدیریت منابع آبزی، فرصتهای عملی متعددی برای بازدید، کارورزی و آموزش در مراکز پرورش ماهی و واحدهای شیلاتی خواهند داشت تا مهارتهای کاربردی را بهصورت میدانی بیاموزند.
بنابر اعلام اداره کل شیلات خوزستان در روز پنجشنبه ۸ آبان، مراسم افتتاح رسمی این رشته با حضور معاون آبزیپروری ادارهکل شیلات خوزستان، کارشناسان تخصصی شیلات استان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان شوشتر، مسئولان محلی، مدیران هنرستان و جمعی از معلمان و دانشآموزان برگزار شد.
مسئولان ادارهکل شیلات خوزستان در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی در مناطق مستعد شیلاتی استان اعلام کردند: با گسترش این رشته در هنرستانهای کشاورزی، بستر لازم برای جذب و آموزش نیروهای بومی فراهم میشود و دانشآموزان میتوانند پس از پایان تحصیلات خود در حوزه آبزیپروری فعالیت کرده و به اشتغال پایدار در منطقه کمک کنند.
با افتتاح این رشته در هنرستان کشاورزی شهید باهنر، شهرستان شوشتر به جمع مراکز آموزشی تخصصی شیلات در خوزستان پیوست و انتظار میرود در سالهای آینده دانشآموزان بیشتری به این رشته جذب شده و مسیر توسعه علمی و حرفهای شیلات استان بیش از پیش تقویت شود.