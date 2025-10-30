پخش زنده
کشت چغندرقند از ۳۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی شهرستان مُهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: کشت چغندرقند از ۳۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی بخشهای مرکزی، اسیر، گله دار و وراوی آغاز و پیش بینی شده از هر هکتار حدود ۷۰ تن محصول برداشت و به کارخانه قند پارس تحویل داده شود.
مرتضی شکوهی با بیان اینکه کشت این محصول تا پایان آبان ماه ادامه دارد افزود:کشت چغندرقند در این شهرستان به صورت ردیفکار با دستگاههای مکانیزه و آبیاری نواری انجام میشود که به عنوان الگوی کشت پاییزه در منطقه معرفی شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر افزود: کشاورزان بخش وراوی برای نخستین بار بیش از ۴۰ هکتار زمینهای خود را به کشت چغندرقند پاییزه اختصاص دادهاند که این اقدام گامی موثر در مسیر توسعه پایدار کشاورزی، افزایش بهرهوری منابع آبی و ارتقاء سطح درآمد کشاورزان منطقه محسوب میشود.
شهرستان مهر در جنوب فارس در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.