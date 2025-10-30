پخش زنده
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: رویداد ملی جوانان ایران که از دوم آبان ماه در شش شهر استان سیستان و بلوچستان با هدف امیدآفرینی، نشاط و وفاق ملی آغاز شده بود، امروز به کار خود پایان داد.
علیرضا رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان هدف در اولویت برنامههای دولت قرار گرفت و میزبان اولین دوره از رویداد ملی جوانان ایران بود.
وی افزود: برنامههای فرهنگی و هنری متنوع هر روز در یکی از شهرهای زاهدان، زابل، ایرانشهر، سراوان، سرباز و چابهار با حضور هنرمندان و ورزشکاران ملی در استادیومها و فضاهای روباز برگزار میشد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در این رویداد، تیمهای تخصصی شامل پزشکان متخصص، پزشکان عمومی و کادر درمان به همراه تمام تجهیزات لازم، در تمام شهرهای میزبان مستقر شده و خدمات درمانی رایگان به شهروندان نیازمند ارائه دادند.
این مقام مسئول ادامه داد: این رویداد به دستور رئیس جمهور برای ایجاد امید و نشاط در مناطق کمتر برخوردار برگزار شد و در ادامه، استانهای دیگر نیز میزبان رویدادهای مشابه خواهند بود.