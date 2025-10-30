پخش زنده
امروز: -
بیستودومین کنگره میاندورهای بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران با حضور بیش از ۴۰۰ پزشک و متخصص از سراسر کشور در بابلسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیستودومین کنگره میاندورهای بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران با حضور چشمگیر بیش از ۴۰۰ پزشک و متخصص از سراسر کشور، در شهر بابلسر به کار خود پایان داد.
این گردهمایی علمی سهروزه که با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد، به بررسی چالشبرانگیزترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام اختصاص داشت.
دکتر صادقی، دبیر علمی کنگره و فوقتخصص بیماریهای عفونی، هدف اصلی این رویداد را ارتقای سطح علمی متخصصان و تبادل آخرین یافتههای علمی عنوان کرد.
وی افزود: این کنگره فرصت بیبدیلی برای معرفی پروتکلهای جدید درمانی و بحث در مورد چالشهای پیشروی جامعه پزشکی فراهم کرد.
به گفته دبیر علمی همایش، در این دوره از کنگره، بیش از ۴۰۰ پزشک و متخصص از استانهای مختلف ایران حضور فیزیکی داشتند و در پنلهای تخصصی و کارگاههای آموزشی متنوعی شرکت کردند.
یکی از محوریترین و پرچالشترین مباحث مطرح شده در این کنگره، به بیماریهای مشترک بین انسان و دام اختصاص داشت. با توجه به اهمیت روزافزون این دسته از بیماریها در سلامت عمومی و همهگیریهای بالقوه، اساتید و صاحبنظران برجسته کشور به ارائه آخرین دادههای اپیدمیولوژیک، راهکارهای پیشگیری، تشخیص سریع و روشهای درمانی نوین پرداختند.
در حاشیه این کنگره، نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای دارویی، تجهیزات پزشکی و کتب تخصصی مرتبط نیز برپا شده بود که مورد بازدید شرکتکنندگان قرار گرفت.