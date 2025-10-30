طاهری محیط بان باسابقه کشور در برنامه سلام خبرنگار گفت: برای هر هزار هکتار باید یک محیط‌بان فعالیت کند، اما در کشور ما این نسبت حدود یک هشتم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به مناسبت روز محیط‌بان، «آقای طاهری روزبهانی» از محیط‌بانان باسابقه کشور در برنامه سلام خبرنگار با تبریک این روز به همکاران خود، بر اهمیت نقش محیط‌بانان در حفاظت از طبیعت و ضرورت مشارکت مردم در این عرصه تأکید کرد.

وی گفت: حفاظت از محیط زیست بدون حضور و همکاری مردم ممکن نیست. محیط‌بانان چشم بیدار طبیعت‌اند، اما گستردگی مناطق تحت حفاظت ایجاب می‌کند مردم نیز در کنار ما باشند و با احساس مسئولیت اجتماعی، در صیانت از منابع طبیعی کشور نقش‌آفرینی کنند.

او با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این حوزه افزود: «بر اساس استاندارد‌های جهانی، برای هر هزار هکتار باید یک محیط‌بان فعالیت کند، اما در کشور ما این نسبت حدود یک هشتم است و هر محیط‌بان ناچار است بیش از هشت‌هزار هکتار را زیر پوشش خود داشته باشد. با این شرایط طبیعی است که همکاری مردم برای گزارش تخلفات و حمایت از محیط‌بانان بسیار ضروری است».

طاهری روزبهانی تصریح کرد: «از شهروندان محترم درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آلودگی یا آسیب به طبیعت، از طریق سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند یا به صورت حضوری به پاسگاه‌های محیط‌بانی مراجعه کنند. ما آماده تعامل مستقیم با مردم هستیم و از هرگونه همکاری و پیشنهاد استقبال می‌کنیم».

وی با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در حوزه پایش محیط زیست گفت: «در کنار گشت‌های میدانی، از ابزار‌هایی مانند پهپاد و سامانه‌های الکترونیکی برای رصد و کنترل مناطق حفاظت‌شده استفاده می‌شود، اما هیچ فناوری نمی‌تواند جایگزین نقش انسان‌های آگاه و دغدغه‌مند شود».

این محیط‌بان باسابقه، درباره دشواری‌ها و خطرات شغل محیط‌بانی نیز توضیح داد: «محیط‌بانی از جمله مشاغل پرمخاطره است و مأموران در شرایط سخت جغرافیایی و اقلیمی با شکارچیان غیرمجاز و تهدید‌های طبیعی روبه‌رو می‌شوند. اما عشق به طبیعت و علاقه به حیات‌وحش باعث می‌شود سختی‌ها را فراموش کنیم و با انگیزه به کارمان ادامه دهیم».

او افزود: «در سال‌های اخیر قوانین حمایتی از محیط‌‌بانان بهبود یافته و مجوز‌های استخدامی جدید نیز در حال صدور است. با این حال، وسعت زیاد مناطق و محدودیت امکانات، باعث می‌شود هنوز به همکاری گسترده مردم نیاز داشته باشیم».

طاهری روزبهانی با تأکید بر این که حفاظت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است، گفت: «اگرچه واژه محیط‌بان به کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست اطلاق می‌شود، اما در معنای وسیع‌تر، همه مردم کشور ما محیط‌بان‌اند. هر شهروندی که به پاکیزگی محیط زندگی خود اهمیت دهد و از طبیعت پاسداری کند، در واقع یک محیط‌بان واقعی است».

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با افزایش آگاهی عمومی و همکاری مشترک مردم و نهاد‌های مسئول، گام‌های مؤثرتری برای حفظ حیات‌وحش، منابع طبیعی و آینده زیست‌محیطی کشور برداشته شود.