به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون توسعه خدمات تجاری کشور در این نشست گفت: این نشست‌ها فرصتی است تا چالش‌های مورد نظر در امور تجارت بررسی شود.

محمد صادق قنادزاده افزود: برگزاری این نشست با حضور رایزن‌های بازرگانی ایرانی در کشور‌های عراق، عمان و قطر گام‌های مؤثری در رفع مشکلات بازرگانان است.

قره بیگی ناظر گمرکات استان خوزستان در این نشست گفت: برخی بخشنامه‌ها باعث ایجاد مشکلاتی برای بازرگانان می‌شود که لازم است سازمان توسعه تجارت نظارت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد.

شاهین هاشمی فرماندار ویژه خرمشهر هم با اشاره به مشکل دو حاکمیتی در منطقه و ایجاد مشکلاتی برای بازرگانان گفت: حداقل مشکل موجود بین وزارت صمت و منطقه آزاد اروند رفع شود و دادن مجوز‌ها از یک درگاه انجام شود.

سید مصطفی موسوی رییس اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در این نشست از پیگیری‌ها انجام شده برای راه اندازی بازارچه مرزی در شلمچه خبر داد و گفت: موافقت‌های اولیه با طرف عراقی انجام شده و در ادامه همکاری مسئولان را می‌طلبد تا این امر مهم عملیاتی شود.

فعالان اقتصادی در این نشست خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری موجود بین ایران و عراق و اعمال تخفیفات بیشتر برای کالا‌های وارداتی شدند.

بررسی و طرح موضوع در خصوص بندر تجاری خرمشهر دیگر موضوع و دغدغه‌ی فعالان اقتصادی بود.

فعالان اقتصادی که در زمینه واردات خودرو فعالیت دارند با اشاره به ملی شدن پلاک خودرو‌های اروندی گفتند: این موضوع مصوب و اعلام شده، اما مراحل اجرایی آن هنوز عملیاتی نشده است.

صادر کنندگان خرما هم با اشاره به مشکلات و فرصت‌های ویژه صادرات فرآوری خرما خواستار توجه بیشتر به صنایع فرآوری خرما داشتند.

در ادامه رایزن‌های بازرگانی بصورت ارتباط تصویری در این نشست شرکت کردند و گفتند: صادرات علوفه، دام و گوشت قرمز به کشور‌های حاشیه خلیج فارس یک فرصت است و باید صادرات دام زنده از آبادان و خرمشهر به کشور‌های حاشیه خلیج فارس به آسانی انجام شود.