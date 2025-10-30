معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر به استان خوزستان، از عملیات ساخت پل دهستان عنافچه در شهرستان باوی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر قائم‌پناه امروز، پنجشنبه ۸ آبان در ادامه برنامه‌های سفر خود به خوزستان، با همراهی محمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان، روح الله عمادی ، مدیر کل راه و شهرسازی استان و سایر مسئولان استانی از طرح ساخت پل دهستان عنافچه در شهرستان باوی بازدید کرد.

طرح ساخت این پل مهم تاکنون پیشرفت ۹۵ درصدی دارد و به زودی افتتاح خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور روز گذشته وارد خوزستان شد و از روند ساخت خط ریلی شلمچه ـ بصره به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم کریدوری بازدید کرد.

بازدید از روند اجرای متروی اهواز و طرح جامع فاضلاب و افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه هوشمند پردیس ایران در اهواز از دیگر برنامه‌های قائم پناه بودند.