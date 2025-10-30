به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر گفت: نمایشگاه اسوه با حضور بیش از ۱۷ پایگاه مقاومت بسیج در مسجدجامع شهرستان خرمشهر برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمد لویمی افزود: در راستای تحقق سند اعتلای بسیج وکشف استعداد‌ها و معرفی الگو‌های موفق به سایر رده‌ها، جشنواره سراسری اسوه درسه سطح ناحیه‌ای در مسجد جامع خرمشهر برگزار شد.

او ادامه داد: در نمایشگاه اسوه، پایگاه مقاومت بسیج برادران و خواهران با ارائه گزارش عملکرد یک ساله خود و ارزیابی تیم ارزیاب ناحیه‌ای جهت معرفی پایگاه‌های برتر خواهر و برادر به مرحله استانی برگزار و به استان معرفی خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان با تشکر از حضور با شکوه بسیجیان در غرفه‌های عملکردی یکساله خود گفت: امروز نقش بسیج در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف جامعه بسیار مهم و تاثیرگذار است.

او با بیان اینکه نمایشگاه اسوه بسیج به مدت سه روز در سطح بخش‌های شهری و روستایی شهرستان خرمشهر برپا است افزود: نمایشگاه اسوه در راستای آشنائی مردم با خدمات و فعالیت‌های بسیج، انتخاب و معرفی پایگاه برتر، ارائه دستاورد‌های پایگاه برتر و انتقال تجربیات و نمونه‌های موفق به سایر پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان برگزار شده است.