به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه سفر‌های استانی خود در خوزستان، باحضور در کشت و صنعت دهخدا اهواز، ضمن بازدید از مجموعه، نیروگاه دیزل ژنراتور کشت و صنعت دهخدا را افتتاح کرد.

۴ دستگاه دیزل ژنراتور در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۵۹۴ متر مربع در واحد تولیدی کشت و صنعت دهخدا با ظرفیت تولید ۶ مگاوات ساعت برق راه اندازی شد.

قائم پناه در این سفر همچنین از طرح ساخت پل دهستان عنافچه در شهرستان باوی، روند ساخت خط ریلی شلمچه ـ بصره، روند اجرای متروی اهواز و طرح جامع فاضلاب بازدید و مدرسه ۱۲ کلاسه هوشمند پردیس ایران در اهواز را افتتاح کرد.

عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، از راه‌اندازی هفت نیروگاه و ۳۶ دیزل‌ژنراتور برای عبور از ناترازی برق خبر داد و گفت: این اقدام علاوه بر تامین نیاز ۷۰ مگاواتی داخلی، موجب تزریق ۵۰ مگاوات برق به شبکه و استفاده روستاهای اطراف اهواز شده است.

وی تبدیل زیان چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی به سود ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی در پنج سال گذشته را از دستاوردهای این طرح عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به حل مشکل ناترازی برق در این شرکت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ دریافتیم که برای تداوم تولید باید مسئله برق را حل می‌کردیم.

وی افزود: هفت نیروگاه در اختیار داشتیم که پیش از این تنها در فصل برداشت فعالیت می‌کردند، اما با اجرای تمهیداتی، این نیروگاه‌ها در بهار و تابستان نیز به تولید برق پرداختند.

مدیرعامل توسعه نیشکر با تاکید بر هماهنگی کامل با دیسپاچینگ برق اهواز خاطرنشان کرد: در مواقع نیاز به استفاده از دیزل‌ژنراتورها، امکان جدا شدن از شبکه و کار به شکل آیلند (مستقل) برای مدت طولانی وجود دارد.

وی دستیابی به این توانمندی را عاملی برای عبور از بحران برق عنوان کرد و گفت: در چهار تا پنج سال گذشته هیچ مشکلی در تامین برق نداشتیم؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ حدود پنج هزار میلیارد ریال زیان داشتیم، اما از آن سال به بعد به سوددهی رسیدیم.

کشت و صنعت دهخدا یکی از بزرگ‌ترین واحدهای نیشکری خوزستان است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین کشاورزی و صنعتی، نقش مهمی در تولید شکر و فرآورده‌های جانبی آن دارد. این مجموعه با استفاده از زیرساخت‌های گسترده و نیروهای متخصص، توانسته علاوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی از محصولات خود را به بازارهای منطقه‌ای و ملی عرضه کند.

این کشت و صنعت همچنین در زمینه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی محلی نقش موثری دارد و با اجرای طرح‌های زیربنایی، تامین برق پایدار و مدیریت منابع آب، توانسته پایداری تولید و بهره‌وری بالای واحدهای خود را تضمین کند. اقدامات اخیر این مجموعه در توسعه نیروگاه‌های دیزل‌ژنراتور، نمونه‌ای از تلاش‌های آن برای عبور از بحران‌های انرژی و تداوم تولید است.