رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان گفت: ۴۰ دستگاه دوربین برای کنترل تخلفات به ویژه سرعت غیرمجاز در معابر پرتردد و حادثه خیز شهر همدان نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ غلامعلی همایی افزود: بررسی سوانح درون شهری نیمه نخست امسال گویای این است که ۳۰ درصد از سوانح به علت بی توجهی به جلو، ۲۷ درصد رعایت نکردن حق تقدم، ۱۰ درصد رعایت نکردن فاصله طولی، ۶ درصد انحراف مسیر ناگهانی و ۲۷ درصد سایر علل رخ داده است.

او گفت: ۹۱ درصد سوانح مربوط به سواری ها، چهار درصد وانت بارها، چهار درصد موتور سیکلت و یک درصد کامیون‌ها بوده همچنین درصد بالایی از سوانح در ساعت ۱۶ تا ۲۰ رخ داده است.