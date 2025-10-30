به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به اطلاع کلیه متقاضیان محترم شرکت‌کننده در طرح پیش‌فروش سکه طلا با سررسید ۳۰ مهرماه می‌رساند، بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امکان دریافت سکه‌های مذکور از طریق شعب منتخب تا پایان روز کاری ۱۰ آبان بدون پرداخت هزینه انبارداری فراهم است.

در این بازه زمانی، تحویل سکه فقط با پرداخت هزینه تحویل و بدون احتساب هزینه انبارداری صورت خواهد گرفت.

تحویل سکه تا تاریخ ۲۸ آبان نیز امکان‌پذیر است و بدیهی است دریافت سکه در فاصله زمانی ۱۱ تا ۲۸ آبان مشمول هزینه روزانه انبارداری خواهد بود.

در صورت کسر هرگونه مبلغ مازاد بر هزینه‌های مقرر در روز جاری، وجوه اضافی به حساب متقاضیان محترم مسترد خواهد شد.