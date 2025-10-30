پخش زنده
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دشمن با تمرکز بر مسئله زن بهدنبال ضربه به هویت فرهنگی جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت الاسلام علی یوسفی در آئین افتتاح رویداد استانی «ره بانو» و جلسه هم اندیشی شوراهای راهبری بانوان استان زنجان با بیان اینکه دشمن با تمرکز بر مسئله زن بهدنبال ضربه به هویت فرهنگی جامعه است، گفت: بانوان مؤمن و انقلابی باید کنشگرانه در تبیین الگوی زن مسلمان ایرانی وارد میدان شوند.
وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با سرمایهگذاری گسترده در حوزه زنان، تلاش دارند مسیر تمدن نوین اسلامی را منحرف کنند، ازاینرو بانوان مؤمن و انقلابی باید با بصیرت، تبیین و فعالیتهای فرهنگی هوشمندانه، نقش اثرگذار خود را در جامعه تقویت کنند.
با تشکر از حضور بانوان از شهرستانهای مختلف، اظهار کرد: حضور پرشور بانوان فرهیخته و دغدغهمند در این نشست، نشانه عزم جدی جامعه فرهنگی استان برای ایفای نقش مؤثر در عرصه جهاد فرهنگی است. این حضور امیدبخش و الهامبخش است و نشان میدهد بانوان زنجانی در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی با قدرت در حال حرکتاند.
یوسفی با اشاره به شرایط کنونی جامعه اسلامی و مواجهه نظام جمهوری اسلامی با جبهه جهانی استکبار، گفت: امروز نظام اسلامی بر پایه تفکر توحیدی و کرامت انسان شکل گرفته و در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی پیش میرود. طبیعی است که قدرتهای مخالف، از همه ابزارها برای توقف یا انحراف این مسیر استفاده کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: در طول چهار دهه گذشته دشمن از روشهای مختلفی برای مقابله با انقلاب اسلامی بهره برده است؛ از جنگ سخت و تحریم اقتصادی تا تهاجم فرهنگی. اما در سالهای اخیر بیشترین سرمایهگذاری آنها بر موضوع زن و خانواده متمرکز شده است.
وی افزود: دشمن تلاش میکند جایگاه زن را در جامعه اسلامی تحریف کند؛ در حالیکه نگاه اسلام به زن، نگاهی کرامتمحور و تعالیبخش است. رهبر معظم انقلاب بارها فرمودهاند زن مسلمان ایرانی باید الگوی زن مؤمن، آگاه، خانوادهمحور و تمدنساز باشد.
حجتالاسلام یوسفی با تأکید بر اینکه بانوان در خط مقدم مقابله با جنگ نرم قرار دارند، خاطرنشان کرد: برای مقابله با این هجمه گسترده باید بانوان انقلابی ما فعالتر و اثرگذارتر از گذشته در صحنه فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کنند. وظیفه ما در سازمان تبلیغات اسلامی این است که زمینهساز و پشتیبان این حرکت باشیم.
وی با اشاره به مأموریتهای سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه بانوان گفت: این سازمان مأموریت دارد فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی بانوان را در قالب شبکههای مردمی، تشکلها و شوراهای راهبری هدایت و پشتیبانی کند. هدف ما ایجاد همافزایی میان بانوان کنشگر در سراسر استان و گسترش نهضت فرهنگی و قرآنی از شهرها تا روستاهاست.
فعالیت بانوان در حوزههای تبلیغی و فرهنگی رشد قابلتوجهی داشته است
مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: خوشبختانه در یکی دو سال اخیر، فعالیت بانوان در حوزههای تبلیغی و فرهنگی رشد قابلتوجهی داشته است و این نشاندهندهی عزم جمعی در مجموعه تبلیغات اسلامی برای تقویت نقش بانوان در عرصه فرهنگی است.
یوسفی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی بهعنوان محور جهاد فرهنگی کشور، مأموریت خود را در توانمندسازی بانوان و گسترش شبکههای فرهنگی در سراسر استان با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت میدانی و سازمانی از این حرکت گفت: در دوره جدید تلاش میکنیم با برنامهریزی دقیق، جلسات راهبری، کارگاههای آموزشی و همافزایی شهرستانی، شبکه بانوان مؤمن و فعال فرهنگی را منسجمتر کنیم تا تأثیرگذاری آن در بدنه جامعه افزایش یابد.
یوسفی همچنین به مسئله محدودیت منابع مالی و اعتبارات فرهنگی اشاره کرد و گفت: اگرچه شرایط عمومی کشور در حوزه اعتبارات فرهنگی سخت است، اما اعتقاد ما این است که نباید منتظر امکانات بمانیم. با کمترین امکانات هم میتوان بزرگترین حرکتها را رقم زد. ما وظیفه داریم در میدان بمانیم و با اتکا به ایمان و اخلاص کار کنیم.
حجتالاسلام یوسفی تصریح کرد: این حرکت فرهنگی تنها یک فعالیت اداری نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و انقلابی است. همه ما باید پاسخگوی این امانتی باشیم که در اختیارمان قرار گرفته است تا در پیشگاه امام زمان (عج) و شهدا شرمنده نباشیم.
وی با بیان اینکه تقویت روحیه همافزایی میان شهرستانها و فعالان فرهنگی بانوان یکی از محورهای جدی تبلیغات اسلامی است، اظهار داشت: ارتباط مستمر بین دفاتر تبلیغات اسلامی در شهرستانها و شورای راهبری بانوان در مرکز استان باید بهصورت جدی دنبال شود تا ظرفیتهای محلی بهتر شناسایی و هدایت شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با قدردانی از تلاشهای بانوان فعال فرهنگی استان زنجان گفت: از همه بانوان کنشگر که با وجود محدودیتها و مشکلات از شهرها و روستاهای مختلف به این نشست آمدهاند صمیمانه تشکر میکنم. مطمئن هستم با استمرار این روحیه جهادی، حرکت فرهنگی بانوان در استان زنجان بهعنوان یک الگوی ملی معرفی خواهد شد.