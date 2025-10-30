فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال کشفیات مواد مخدر در استان ۱۴ درصد افزایش داشته و ۳۶ باند توزیع مواد مخدر شناسایی و منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی با اشاره به تشدید اقدامات مقابله‌ای پلیس استان همدان در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در هفت‌ماهه گذشته شاهد افزایش ۱۴ درصدی کشفیات مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم.

او افزود: در این مدت ۳۶ باند فعال در زمینه توزیع و قاچاق مواد مخدر در سراسر استان منهدم شد که اعضای همه این باند‌ها دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به عملیات اخیر پلیس در شهرستان ملایر تصریح کرد: در این عملیات که با اشراف اطلاعاتی و همکاری مؤثر نیرو‌های انتظامی اجرا شد، باند شش نفره قاچاق مواد مخدر متلاشی و از آنان نزدیک به ۳۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه کشف و ضبط شد.