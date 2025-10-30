پخش زنده
نخستین گروه از زائران حج عمره استان بوشهر پس از انجام مناسک معنوی در مکه مکرمه و مدینه منوره وارد فرودگاه شهدای بوشهر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر گفت: زائران در قالب دو کاروان و عوامل اجرایی به تعداد ۲۶۱ نفر پس از حدود ۱۰ روز اقامت در مکه مکرمه و مدینه منوره، با پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه شهدای بوشهر شدند.
عباس اسماعیلی افزود: اعزام و بازگشت زائران از ابتدا تا پایان با همکاری مطلوب اداره کل فرودگاههای استان، سپاه حفاظت هواپیمایی و پلیس فرودگاهها، پلیس گذرنامه، گمرک، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و دیگر واحدهای عملیاتی انجام شد و هیچگونه مشکل امنیتی یا عملیاتی گزارش نشده است.