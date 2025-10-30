پخش زنده
شهردار اهواز با اشاره به تامین هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی طرح قطار شهری این کلانشهر، خواستار افزایش سهم اوراق مشارکت این طرح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا امینی امروز پنجشنبه هشتم آبان در حاشیه بازدید محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور از طرح قطار شهری اهواز، اظهار کرد: قرارداد اجرای خط یک متروی اهواز سال ۱۳۸۵ همزمان با شهرهای شیراز و اصفهان با شرکت کیسون منعقد شد، اما به دلیل مشکلات مالی، بدهیهای بانکی و تأخیر در تخصیص اوراق مشارکت، این طرح سالها متوقف ماند.
وی افزود: بخشی از موانع مالی با تسویه بدهیهای بانکی برطرف شده است و در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای نخستینبار تأمین مالی از محل اوراق مشارکت انجام شد؛ بر این اساس تاکنون یکهزار و ۱۵۰ میلیارد تومان وجه نقد برای پیشبرد پروژه در اختیار شهرداری قرار گرفته است.
امینی با اشاره به قرارداد منعقدشده با قرارگاه خاتمالانبیاء در بهمن سال گذشته، گفت: این تفاهمنامه با هدف اجرای اقدامات زودهنگام در چهار ایستگاه خط یک امضا شد و در حال حاضر میزان پیشرفت فیزیکی پروژه به ۲۸ درصد رسیده است.
شهردار اهواز اضافه کرد: پیشبینی میشود در صورت تداوم روند فعلی، ظرف ۱۸ ماه آینده بهرهبرداری اولیه از بخشهایی از مسیر انجام شود، همچنین طی ۳۶ ماه آینده امکان بهرهبرداری کامل از ۱۱.۵ کیلومتر از مسیر فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به سابقه اختلافات با پیمانکار قبلی عنوان کرد: در پی رأی دستگاه قضائی در سال ۱۳۹۹، شرکت کیسون از پروژه خلع ید شد و فرایند عقد قرارداد جدید بهدلیل پیچیدگیهای حقوقی زمانبر بود، اما هماکنون قرارگاه خاتمالانبیاء اجرای عملیات را آغاز کرده است.
امینی اجرای قطار شهری اهواز را طرحی ملی دانست و اظهار داشت: متروی اهواز مطالبه عمومی شهروندان است و لازم است دستگاههای ملی و استانی برای جبران عقبماندگیهای گذشته، با افزایش سهم اوراق مشارکت از این پروژه حمایت کنند.