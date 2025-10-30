به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمصطفی اشتا گفت: عملیات بهسازی جاده لیوس با پیگیری‌های مستمر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان دزفول و با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آغاز شد.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر در تسهیل رفت‌وآمد اهالی منطقه افزود: جاده لیوس یکی از مسیر‌های ارتباطی مهم گردشگری در بخش شهیون است که مسیر دسترسی چندین روستا به مرکز شهرستان نیز می‌باشد.

اشتا اظهار داشت: در این طرح، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، پاک‌سازی حریم مسیر و اجرای در بازه‌های فرسوده انجام می‌شود و هدف ما افزایش ایمنی، رفاه و تسهیل تردد روستاییان است.