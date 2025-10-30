به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ تیم دلسوختگان اهل بیت قم که در گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور حضور دارد، در دیداری از هفته سوم دور رفت این رقابت‌ها به مصاف تیم عمران بتن همدان می‌رود.

این بازی از ساعت ۱۶ فردا در همدان برگزار می‌شود.

دلسوختگان در دو دیدار قبلی خود تیم‌های صنایع اردکان و مقاومت تهران را شکست داده و با ۶ امتیاز در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور قرار دارد و عمران بتن هم با ۴ امتیاز در رده دوم ایستاده است.