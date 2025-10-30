تاکید وزیر امور خارجه بر تداوم دیپلماسی استانی با کشورهای همسایه
وزیر امور خارجه بر تداوم سیاست دیپلماسی استانی با کشورهای همسایه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سید عباس عراقچی در بازدید از کارخانه تولید شیشه خودرو در تبریز گفت: هدف ما این است که ظرفیتهای استانها را به توان اقتصادی کشورهای همسایه و همجوار متصل کنیم تا هم نیازهای کشور تامین شود و هم مسیر صادرات تسهیل شود.
وی با اشاره به توانمندی بخش خصوصی در شرایط تحریم گفت: دیدن چنین مجموعه عظیمی که هم نیاز داخلی کشور را تامین و هم به کشورهای قفقاز و حتی اروپا صادرات دارد مایه افتخار است.
وزیر امور خارجه افزود: این کارخانه با تولید شیشه خودرو برای تمام خطوط خودروسازی داخلی کشور را از واردات این محصول بینیاز کرده و اکنون دارای ظرفیت چشمگیر صادراتی است.
عراقچی با قدردانی از تلاش فعالان بخش خصوصی و مدیران استان به آذربایجان شرقی برای برخورداری از چنین قابلیتهای ارزشمندی تبریک گفت.