جهان تصویر در ایران وارد مرحلهای تازه شد! نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر با حضور برندها، هنرمندان و فعالان نوآور این عرصه، درهای خود را به روی علاقهمندان گشود تا تازهترین فناوریها و آثار خلاقانه در این صنعت به نمایش درآیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران "مدیا اکسپو ۱۴۰۴"که بزرگترین رویداد این صنعت در کشور محسوب می شود،با حضور مقامات مختلف از دولت و مجلس شورای اسلامی و با مشارکت دهها واحد تولیدی،هنری و خدماتی، در مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران کار خودش را آغاز کرد.
در این رویداد تخصصی؛ برندهای معتبر داخلی و بینالمللی در حوزه های تجهیزات فیلمسازی، عکاسی،نورپردازی، صدابرداری، چاپ، تبلیغات و استودیو گردهم آمدند و نوین ترین طرح ها، ایده ها و تولیدات خود را در معرض دید مخاطبان قرار دادند.
الهام سادات حسینی،دبیر برگزاری این رویداد در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت: نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران "مدیا اکسپو ۱۴۰۴" با هدف ایجاد همافزایی میان فعالان حوزه رسانه، تبلیغات، عکاسی، فیلمسازی و تولید محتوا در مرکز همایشها و نمایشگاههای بینالمللی برج میلاد تهران برپا شده است.
وی افزود: نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران بهعنوان نخستین بستر منسجم برای ارتباط مستقیم برندها، تولیدکنندگان تجهیزات، استودیوها، آموزشگاهها و متخصصان حوزه رسانه طراحی شده است.
خانم حسینی اضافه کرد:در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران، مجموعهای از برندهای معتبر داخلی و بینالمللی در حوزه تجهیزات فیلمسازی، عکاسی، نورپردازی، صدابرداری، چاپ، تبلیغات و استودیو حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حاشیه این رویداد،علاوه بر بخش نمایشگاهی، برنامههایی همچون نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، نمایشگاه عکس، معرفی محصولات جدید برندها و مسابقه بهترین ولاگ نمایشگاه با جوایز ارزنده برگزار میشود.
دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: مدیا اکسپو فقط یک نمایشگاه نیست؛ جریانیست برای رشد، آموزش و دیده شدن فعالان این صنعت. هدف ما این است که مدیا اکسپو به پایگاهی سالانه برای معرفی استعدادها و توسعه صنعت رسانه در کشور تبدیل شود.
وی افزود:از جمله برندها و شرکتهای حاضر در این دوره میتوان به سینما کالا، دیجیصدا، دیدگاه استور، الو تجهیزات، ایدهآل، بویا، نانلایت، ادیکم و جمعی از آموزشگاهها، استودیوها و گروههای هنری اشاره کرد.
دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران اضافه کرد: این رویداد با حمایت و همکاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کشور، انجمن عکاسان تبلیغاتی ایران، شرکت ایدهآل، مجموعه سینما کالا و جمعی از فعالان صنفی و رسانهای برپا شده است.
نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران "مدیا اکسپو ۱۴۰۴" تا ۹ آبانماه هر روز از ساعت 11 تا 20 (8 شب) در مرکز نمایشگاههای برج میلاد تهران آماده بازدید علاقمندان است.