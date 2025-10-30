به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: برای حفاظت از منابع آبی، سطح کشت کلزا در این شهرستان امسال از ۱۵۰ هکتار به ۵۰ هکتار کاهش یافت.

به گفته بایزید حسن پورکاهش منابع آبی و اختصاص نیافتن آب سد مهاباد برای کشت پاییزی، تغییر الگوی کشت محصولات زراعی از جمله جو، گندم و کلزا را درپی داشته است.

حسن‌پور تصریح کرد: این تغییر الگوی کشت برای سازگاری با شرایط اقلیمی، حفظ منابع آبی و افزایش بهره‌وری تولید در دستور کار است و تلاش می‌شود با استفاده از بذر‌های مقاوم به خشکی، الگوی پایدارتری برای منطقه تدوین شود.

حسن پور افزود: در سال زراعی جاری، در مجموع ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته است که از این میزان، بیش از ۳۰ هزار هکتار به‌صورت دیم و سه هزار هکتار به‌صورت آبی کشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد از زیر کشت جو رفتن حدود سه هزار هکتار از مزارع این شهرستان هم خبر داد.