پخش زنده
امروز: -
مراسم تجلیل از چهرههای برتر حوزه جمعیت و فرزندآوری در لرستان با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در مراسم تجلیل از چهرههای برتر حوزه جمعیت و فرزندآوری در لرستان که با حضور مدیرانکل دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری گفت: تحکیم بنیان خانواده و حمایت از جوانان برای تشکیل زندگی، سرمایهگذاری حقیقی برای آینده کشور است.
وی افزود: فعالان حوزه جمعیت با فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود، زمینهساز امید، پویایی و نشاط در جامعه هستند.
دیناروند گفت: ادارهکل ورزش و جوانان لرستان با همکاری سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی و دستگاههای اجرایی، برنامههای آموزشی، فرهنگی و مشاورهای متعددی را با هدف تحقق سیاستهای جمعیتی کشور و حمایت از خانوادههای جوان در دست اجرا دارد.
در پایان این مراسم، از فعالان برگزیده حوزه جمعیت و فرزندآوری با اهدای لوح سپاس و هدایا تجلیل شد.