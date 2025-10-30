به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در مراسم تجلیل از چهره‌های برتر حوزه جمعیت و فرزندآوری در لرستان که با حضور مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری گفت: تحکیم بنیان خانواده و حمایت از جوانان برای تشکیل زندگی، سرمایه‌گذاری حقیقی برای آینده کشور است.

وی افزود: فعالان حوزه جمعیت با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود، زمینه‌ساز امید، پویایی و نشاط در جامعه هستند.

دیناروند گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان لرستان با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشاوره‌ای متعددی را با هدف تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور و حمایت از خانواده‌های جوان در دست اجرا دارد.

در پایان این مراسم، از فعالان برگزیده حوزه جمعیت و فرزندآوری با اهدای لوح سپاس و هدایا تجلیل شد.



