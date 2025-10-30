در سی و پنجمین قسمت اصفهان جوان، قوانین مرتبط با بانوان شاغل و رویداد ملی شکوه مادری آورده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بانوان دارای شرایط خاص همزمان از دو قانون دورکاری پنج شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سایر روز‌های هفته بهره‌مند هستند.

مصوبه کاهش ساعت کاری بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی در روز‌های هفته دارای شرایط خاص از جمله دارای کودک کمتر از ۶ سال، سرپرست خانوار، دارای معلولیت شدید، بیمارخاص، مراقب کننده از همسر یا فرزند یا فرزندان دارای معلولیت شدید همزمان با دورکاری پنج شنبه‌ها لازم الاجراست.

ششمین رویداد ملی شکوه مادری و اعطای هدیه به هزارو ۵۰۰ مادر برگزیده در حال اجراست.

مادران کمتر از ۴۰ سال دارای دست کم سه فرزند و زوج‌هایی که از سال ۱۴۰۲ به بعد ازدواج کرده و در این مدت صاحب فرزند شده‌اند می‌توانند برای ثبت نام در این رویداد ملی تا ۱۵ آذر با مراجعه به نشانی زندگی روی دات آی آر ثبت نام کنند.