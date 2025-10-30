به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسن سعدالدین مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گفت: در این نشست مدیران و معاونان کانون‌های خدمت رضوی استان‌های تهران ، مازندران ، گلستان و سمنان برای ارائه خدمات مختلف فرهنگی و اقدامات کانون‌های مختلف رضوی بحث و تبادل نظر کردند .

وی گفت: در حال حاضر در استان سمنان ۶ هزار خادمیار فعالیت میکنند که به نسبت جمعیت این استان در رتبه برتر کشور ازنظر جذب خادمیاران دارد.

سعدالدین افزود: با تصمیم آستان قدس رضوی مقرر شده از این پس کانون نوجوانان رضوی هم ایجاد شود که در این کانون نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال به رائه خدمت رضوی می‌پردازند.

احمد میرزاده رئیس مرکز خادمیاری آستان قدس رضوی هم با اشاره به تردد میلیون‌ها زائر از استان سمنان، بر ضرورت توسعه مجتمع‌های بین‌راهی در این استان برای ارتقای خدمات به زائران تأکید کرد.

رئیس مرکز خادم یاری و کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس رضوی افزود: شبکه خادم یاری به‌عنوان مجموعه‌ای مردم‌نهاد و مردم‌پایه، با هدف گره‌گشایی از کار مردم و ترویج سیره رضوی در کنار دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کند و به‌عنوان بازوی اجتماعی آستان قدس رضوی در کشور نقش‌آفرینی دارد.

میرزاده گفت: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هزار خادم یار و یاور رضوی در کشور به‌صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند و این تشکیلات بر پایه آموزش، ارتباطات منسجم و فعالیت‌های تخصصی شکل گرفته است.

وی افزود: دبیرخانه پهنه کشوری خادم یاری شامل استان‌های تهران، مازندران و گلستان، به مدت یک‌سال در استان سمنان مستقر خواهد شد که این اتفاق زمینه‌ساز انسجام، توسعه و ارتقای فعالیت‌های خادمیاران در منطقه خواهد بود.