رزجرد؛ نگین سبز قزوین در دل طبیعت ایران
در دل کوههای سرسبز استان قزوین، روستایی آرام و زیبا به نام رزجرد قرار دارد؛ روستایی که با جاذبههای طبیعی چشمنوازش، به یکی از محبوبترین مقاصد گردشگری منطقه تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، آبشار ورچر، یکی از جلوههای بینظیر این روستا، با صدای دلنشین آب و چشمانداز کوهستانی، گردشگران را به دل طبیعت میکشاند. مسیرهای پیادهروی، باغهای سرسبز، هوای پاک و مناظر بکر، رزجرد را به بهشتی کوچک برای علاقهمندان به طبیعتگردی تبدیل کرده است.
این تصاویر، تنها گوشهای از زیباییهای رزجرد هستند؛ جایی که طبیعت، سخاوتمندانه جلوهگری میکند و هر فصل، رنگی تازه به چهره این روستا میزند.
طبیعت رزجرد
