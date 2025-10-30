رزجرد؛ نگین سبز قزوین در دل طبیعت ایران

در دل کوه‌های سرسبز استان قزوین، روستایی آرام و زیبا به نام رزجرد قرار دارد؛ روستایی که با جاذبه‌های طبیعی چشم‌نوازش، به یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری منطقه تبدیل شده است.