به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر توزیع نیروی برق شهرستان جهرم گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده دستگاه استخراج رمز ارز در یک منزل ، کارشناسان این مدیریت پس از بررسی و دریافت دستور قضایی، موفق به کشف سه دستگاه ماینر در یکی از منازل این شهرستان شدند.

اکوان از شهروندان خواست با توجه به ناترازی انرژی و احتمال آسیب به وسایل برقی مشترکان به خصوص در همسایگی مکان‌هایی که این دستگاه نصب شده است در صورت مشاهده موارد مشکوک یا افت ولتاژ ناگهانی، موضوع را به واحد حراست مدیریت برق جهرم یا عوامل انتظامی و امنیتی اطلاع دهند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.