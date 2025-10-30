پخش مستند تلویزیونی «نقاب» از شبکه قزوین با هدف آسیبشناسی معضلات اجتماعی
مستند گزارشی «نقاب» در ۵۰ قسمت ۲۵ دقیقهای به تهیهکنندگی حسن ناصری در شبکه قزوین تولید و پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این برنامه هر هفته پنجشنبهها ساعت ۲۰ و سی دقیقه از شبکه قزوین روی آنتن میرود و به بررسی و تحلیل موضوعات و چالشهای اجتماعی میپردازد.
«نقاب» با هدف آگاهیبخشی و فرهنگسازی در حوزه آسیبهای اجتماعی تولید شده و در هر قسمت با بهرهگیری از گفتوگوهای میدانی، مصاحبه با کارشناسان، روانشناسان، جامعهشناسان و مسئولان اجرایی، به آسیبهایی نظیر اعتیاد، طلاق، بیکاری، خودکشی، بزهکاری و سرقت میپردازد.
این مستند با نگاهی تحلیلی و واقعگرایانه، سعی دارد علاوه بر واکاوی دلایل شکلگیری این آسیبها، راهکارهایی برای پیشگیری و کنترل آنها ارائه دهد.
در هر قسمت از این مجموعه، روایتهای واقعی از زندگی افرادی که به نوعی درگیر این آسیبها بودهاند، در کنار تحلیل علمی و مستند کارشناسان ارائه میشود تا مخاطب ضمن درک عمق مسئله، به اهمیت نقش جامعه، خانواده و نهادهای فرهنگی در کاهش آسیبها پی ببرد.
مستند «نقاب» تلاشی است برای طرح دغدغههای اجتماعی از دریچه رسانه و بستری برای گفتوگوی صادقانه درباره مسائلی که گاهی در پس نقاب سکوت پنهان میمانند.
این مجموعه میکوشد با نگاه انسانی و آگاهانه، مسیر همدلی، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی را برای مقابله با معضلات فرهنگی و اجتماعی هموار کند.