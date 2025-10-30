اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان با خانواده شهید امر به معروف، محمدعلی کاظمی دیدار کردند.

دیدار اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان با خانواده شهید کاظمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهمن شهریاری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان در دیدار با خانواده شهید امر به معروف استان، محمدعلی کاظمی ضمن قدردانی از خانواده‌های شهدا گفت: شهدا برکت انقلاب هستند.

وی افزود: شهدای امر به معروف و نهی از منکر ویژگی‌های خاصی دارند، زیرا آنها جهت احیای دو فریضه الهی از جان خود گذشتند و مایه افتخار انقلاب اسلامی هستند.

شهریاری ادامه داد: ما در دهم آذر ماه یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان را به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا برگزار خواهیم کرد که مقدمات این یادواره، دیدار با خانواده شهدای امر به معروف جهت قدردانی و نشستن پای صحبت‌های خانواده‌های این شهدای گرانقدر است.

در این دیدار حجت الاسلام پور موسوی امام جمعه و سرهنگ پاسدار فرحانی فرمانده سپاه شادگان و جمعی از اعضای ستاد یادواره شهدای امر به معروف حضور داشتند.