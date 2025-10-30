پخش زنده
تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران امروز (پنجشنبه، ۸ آبانماه)، وارد شهر امان، پایتخت کشور اردن شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران صبح امروز (پنجشنبه، ۸ آبانماه) ساعت ۱۰:۳۰ صبح، وارد شهر امان، پایتخت اردن شد تا در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند.
رقابتهای قهرمانی آسیا از ۱۰ تا ۱۷ آبانماه به میزبانی اردن برگزار میشود. تیم ایران در مرحله گروهی این مسابقات با تیمهای ژاپن و فیلیپین همگروه است.
این دومین دوره برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی زیر ۱۶ سال است. تیم ملی دختران ایران در نخستین دوره این رقابتها موفق به کسب مقام ششم قاره شد و در این دوره با انگیزهای مضاعف برای کسب جایگاهی بهتر وارد میدان میشود.
اردوهای آمادهسازی این تیم از اسفندماه سال گذشته با برگزاری مرحله انتخابی توسط کادر فنی آغاز شد. ملیپوشان پس از چند مرحله تمرین و پشت سر گذاشتن وقفهای کوتاه، بار دیگر در اردوهای متمرکز شرکت کردند و در نهایت با آمادگی کامل راهی رقابتهای قهرمانی آسیا شدند.
تیم ملی ایران عصر امروز نخستین جلسه تمرینی خود را در سالن اصلی مسابقات برگزار خواهد کرد تا برای دیدارهای پیشرو آماده شود.
نیایش غیبی سماریان (کاپیتان)، آیناز بنبوگری، زهرا جعفری، سما اسکندری، دیانا افزونی، عسل ولیپور، فاطمه همایون، ستایش نصر اصفهانی، مبینا غفرانی، نیایش علیدادی، ترانه جامچی و هستی صفاریان بازیکنان تیم ایران در این رقابتها هستند.
اعضای کادر فنی تیم ملی زیر ۱۶ سال را موهبه نجفیزاده (سرپرست)، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور) تشکیل میدهند.