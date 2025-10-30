به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سید اسکندر صیدایی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با وجود ظرفیت‌های عظیم جغرافیایی و اقتصادی، همچنان در بارگذاری و بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی کشور (SDI) با استاندارد‌های ملی فاصله دارد و باید با عزم جدی به این حوزه ورود کند.

وی با اشاره به اینکه بوشهر جزو استان‌هایی است که مزیت‌های شاخصی در حوزه گردشگری، انرژی‌های نو و محصولات گرمسیری دارد، افزود: توسعه منطقه‌ای نیازمند تصویر روشن و به‌روز از شرایط جغرافیایی استان است و این مهم فقط با برنامه‌ریزی منسجم و توجه ویژه به داده‌های مکانی و نقشه‌های موضوعی محقق خواهد شد.

صیدایی بارگذاری داده‌های مکانی در سامانه ملی SDI را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: با وجود بیش از ۱۲۵ هزار لایه تخصصی در این سامانه، سهم بارگذاری استان بوشهر باید افزایش یابد و انتظار می‌رود با جدیت این عقب‌ماندگی سریعاً جبران شود.

وی بیان کرد: یکی از افتخارات سازمان ملی نقشه‌برداری، داشتن بیش از شش میلیون عکس هوایی و نقشه است که پشتوانه تصمیم‌سازی همه مدیران ملی و استانی خواهد بود. این ظرفیت ملی می‌تواند به پشتیبانی عملی از برنامه‌محوری و مدیریت بحران استان کمک کند.

صیدایی از طراحی و اجرای نقشه‌برداری شهری برای ۵۰۰ شهر منتخب کشور با همکاری مرکز آمار ایران خبر داد و گفت: استان بوشهر به شرط تعامل و همکاری جدی می‌تواند بخش مهمی از این طرح ملی را تحت پوشش قرار دهد و سرشماری و توسعه به‌صورت علمی و هدفمند پیش رود.

رئیس سازمان ملی نقشه‌برداری کشور همچنین به آماده بودن بیش از ۲۳ لایه نقشه موضوعی ملی اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌های متعددی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت داده‌های مکانی در دست اجرا است و بوشهر می‌تواند با بهره‌گیری از این پشتیبانی‌ها، به جایگاه شایسته خود در نظام برنامه‌ریزی فضایی کشور برسد.

صیدایی با تأکید بر تسریع در پوشش داده‌ها، بارگذاری نقشه‌های به‌روز و همکاری نزدیک همه دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی گفت: توافق‌های کارشناسی با وزارتخانه‌ها و مرکز آمار ایران، ظرفیت پوشش گسترده شهر‌های استان بوشهر در نقشه‌برداری نوین را مهیا کرده و آمادگی کامل برای پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای استان فراهم است.

وی آمادگی سازمان نقشه‌برداری برای پشتیبانی از تهیه نقشه شهری، موضوعی و همکاری با مرکز آمار ایران را اعلام کرد و خواستار همت بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی این سازمان شد.