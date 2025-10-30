پخش زنده
استاندار گلستان گفت: امروز جوانان ما در ماههای محرم، صفر و رمضان، خالصانه و مخلصانه در مساجد، تکایا و حسینیهها حضور دارند و با معبود خود راز و نیاز میکنند که این حضور، نشانه پویایی معنوی جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیاصغر طهماسبی گفت: در ۶ ماه اخیر، برنامههای محله با محوریت مساجد در هزار و ۱۲۸ مسجد در استان گلستان با همکاری روحانیون و مردم محلی فعال شدهاند.
استاندار گلستان گفت: توسل به اسلام، قرآن و نماز با محوریت مساجد میتواند فرصت مناسبی فراهم کند تا مکان امنی برای خانوادهها و فرزندان برای آموزش و کاهش اثرات آسیبهای فضای مجازی باشد.
او تأکید کرد:جوانان ما سرمایههای معنوی انقلاباند.
استاندار گلستان در اجلاس استانی نماز در شهرستان کردکوی با تأکید بر نقش مدیران در خدمترسانی به مردم، گفت: رسیدگی به امور مردم، پاسخگویی به مطالبات و سرکشی از شهرستانها و روستاهای استان، از مأموریتهای اساسی مدیران و مسئولان است.
طهماسبی با اشاره به وجود بیش از هزار روستا در استان گلستان افزود: اگر رضایتمندی را در میان مردم ایجاد کنیم، بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد.
او هشدار داد: نباید خواسته یا ناخواسته کاری کنیم که دشمن میخواهد و اگر دستگاههای اجرایی نتوانند پاسخگوی مردم باشند، در پیشگاه الهی مسئول خواهیم بود.