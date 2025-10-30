به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف عملیاتی شدن فرآیند استقرار نمایندگی‌های صنعت، معدن و تجارت در شهرستان‌های چهاربرج، باروق و میرآباد استان آذربایجان غربی، با پیگیری جدی؛ ساختار تشکیلاتی این نمایندگی‌ها نهایی و به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور رسید.

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: بر این اساس، نمایندگی‌های صنعت، معدن و تجارت در شهرستان‌های یادشده طی هفته جاری به‌صورت رسمی در ساختار تشکیلاتی مصوب اداره‌کل ایجاد و تشکیلات تفصیلی مربوطه جهت اجرا ابلاغ گردید.

دکتر خیرخواه افزود: این اقدام در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی، صنعتگران و اصناف و نیز تسهیل امور اداری و نظارتی در شهرستان‌های تازه‌تأسیس انجام گرفته است.