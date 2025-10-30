به گزارش خبر گزاری صدا سیما مرکز مهاباد، فرمانده انتظامی مهاباد برخورد با مخلان نظم و امنیت را دستور کار پلیس دانست و از برخورد با رانندگان متخلف و هنجار شکن در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ امیر رضا رسولیان گفت: پس از تشکیل پرونده قضایی، خودرو رانندگان متخلف و هنجار شکن توقیف و تحویل توقفگاه می‌شود.

وی افزود: در راستای پیگیری مطالبات مردمی و رصد تردد‌ها، به صاحبان خودرو‌های حادثه ساز قبل از تشکیل پرونده قضایی، هشدار و تذکر‌های لازم داده می‌شود و درصورت تکرار رفتار‌های پرخطر این رانندگان اعمال قانون می‌شوند.