



به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار رضا بنی اسدی فرد، فرمانده یگان‌های حفاظتی کشور در مراسم روز ملی محیط بان در سالن همایش‌های حرم مطهر رضوی در شهر مقدس مشهد ضمن تبریک این روز به محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: شغل محیط بانی همزمان که یک شغل ارزشمند است، یک عبادت نیز محسوب می‌شود و این فرصت ارزشمندی برای محیط بانان است.

وی افزود: مجموعه فرماندهی یگان حفاطت یکی از بهترین مجموعه‌های ما است و عملکرد قابل قبولی در انجام وظایف و ارتباط گسترده با سایر بخش‌ها داشته است.

سردار بنی اسدی فرد ادامه داد: تنوع اقلیمی ایران اسلامی یک جذابیت خوب برای کشور ما است که طمعی برای بیگانگان نیز ایجاد کرده است و ما باید برای حفاظت از تمامی اجزا و زیستمندان میهن بزرگمان کوشش کنیم.

فرمانده یگان‌های حفاظتی کشور گفت: به روزرسانی و شناسایی تهدیدات یکی از نکاتی است که یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. ما در سازمان محیط زیست نباید شهید و جانباز داشته باشیم و حفاطت از محیط بانان باید در اولویت سازمان قرار گیرد.