سلمان هراتی شاعر متعهد مازندرانی با صداقت و سادگی کلماتش، دری به خانه خورشید گشود و در تاریخ شعر انقلاب ماندگار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سلمان هراتی، شاعر متعهد و خوشقریحه مازندرانی، در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در روستای مزردشت تنکابن و در خانوادهای مذهبی چشم به جهان گشود.
او از نوجوانی، در سال ۱۳۵۲، به نوشتن و سرودن شعر روی آورد و خیلی زود، صدای صمیمی و بیپیرایهاش در فضای ادبیات انقلاب طنین انداخت.
شعر سلمان، پیوندی ناگسستنی با تعهد اجتماعی و باورهای دینی داشت؛ از همین رو، خلوص، صداقت و سادگی در اشعارش موج میزند و او را از بسیاری از شاعران معاصر متمایز میسازد.
از سلمان هراتی، سه مجموعه شعر با نامهای «از این ستاره تا آن ستاره»، «از آسمان سبز» و «دری به خانه خورشید» منتشر شده است؛ آثاری که همچنان در محافل ادبی و فرهنگی مورد توجهاند و نسلهای تازه را با شعر متعهد آشنا میکنند.
سلمان هراتی در آبانماه ۱۳۶۵، در مسیر رفتن به مدرسه، بر اثر تصادف رانندگی جان باخت و به سوی دوست شتافت.
گزارش از دیوارگر