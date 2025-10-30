به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار شهر صدرا گفت: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های آگاهی بخشی با هدف ارتقای دانش عمومی و فرهنگ سازی در زمینه ایمنی و تاب آوری اجتماعی در مدارس این شهر برگزار شد.

مجتبی پارسایی افزود: در این طرح، دانش آموزان با اصول اولیه دفاع غیرعامل و نحوه واکنش صحیح در شرایط اضطراری آشنا شدند.

هفته پدافند غیرعامل از پنجم تا یازدهم آبان است و شعار امسال هفته پدافند غیرعامل تاب آوری زیرساختی ، پایداری اجتماعی است .