طرح آشنایی با پدافند غیرعامل با هدف ارتقای آگاهی عمومی در مدارس شهر صدرا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار شهر صدرا گفت: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، برنامههای آموزشی و کارگاههای آگاهی بخشی با هدف ارتقای دانش عمومی و فرهنگ سازی در زمینه ایمنی و تاب آوری اجتماعی در مدارس این شهر برگزار شد.
مجتبی پارسایی افزود: در این طرح، دانش آموزان با اصول اولیه دفاع غیرعامل و نحوه واکنش صحیح در شرایط اضطراری آشنا شدند.
هفته پدافند غیرعامل از پنجم تا یازدهم آبان است و شعار امسال هفته پدافند غیرعامل تاب آوری زیرساختی ، پایداری اجتماعی است .