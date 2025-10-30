یک فوتی و ۵ مصدوم در تصادف محور لیکک – بهبهان

سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از تصادف پژو و پراید در محور لیکک_ بهبهان با یک فوتی و پنج مصدوم خبر داد.