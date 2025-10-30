یک فوتی و ۵ مصدوم در تصادف محور لیکک – بهبهان
سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از تصادف پژو و پراید در محور لیکک_ بهبهان با یک فوتی و پنج مصدوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد، گفت: حوالی ساعت ۷:۵۳ صبح امروز پنج شنبه هشتم آبان حادثه تصادف بین پژو و پراید در محور لیکک – بهبهان، حد فاصل شهرک شهید مطهری و تقاطع تشان، به مرکز دیسپچ اورژانس بهبهان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شهرستانهای بهمئی و بهبهان جهت انجام عملیات امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
غفارفرد ادامه داد: در این سانحه یک نفر از سرنشینان جان خود را از دست داد و پنج نفر دیگر مصدوم شدند.
وی اضافه کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بهبهان انتقال یافتند.