اسامی داوران هفته نهم فصل جاری لیگ برتر در روزهای پیش رو مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازیهای روز جمعه نهم آبان و شنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۴ در هفته نهم لیگ برتر فوتبال فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:
جمعه ۹ آبانماه ۱۴۰۴
* مس رفسنجان - چادرملو اردکان
داور: حسن اکرمی کمکها: رحیم حاجی پور، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی ناظر: حیدر شکور
* استقلال تهران - آلومینیوم اراک
داور: پیام حیدری کمک ها: دانیال باشنده، محمد هاشمی نسب و ایمان کهیش ناظر: حسین خانبان داور VAR: امیر عرببراقی کمک: غلامرضا ادیبی
* ذوبآهن اصفهان- ملوان بندرانزلی
داور: سعاد وفاپیشه کمکها: مهدی سیفی، رضا احمدی و مهدی حبرئیلی ناظر: محمود رفیعی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: بهمن عبداللهی
* خیبر خرم آباد - مس رفسنجان
داور: بیژن حیدری کمکها: عباس پورحیدری، امین قدیری، مسعود حقیقی ناظر: نادر جعفری داور VAR: احمد محمدی کمک: امیر ایار
* استقلال خوزستان- فولاد خوزستان
داور: میثم حیدری کمکها: امیرمحمد داودزاده، امین زاهدی، مهرداد خسروی ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: وحید زمانی کمک: حامد سیری
* شمسآذر قزوین- سپاهان اصفهان
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: علیرضا ایلدروم، حامد صفایی، رضا مرادی ناظر: رسول فروغی
شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
*پیکان - فجر شهیدسپاسی شیراز
داور: کوپال ناظمی کمکها: محمد عطایی، اسماعیل احمدی، شبیر بهروزی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: پیام حیدری کمک: سیدحسین حسینی