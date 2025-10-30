آزمون داوری و میانجه گری در رشت آزمون داوری و میانجه گری در رشت آزمون داوری و میانجه گری در رشت آزمون داوری و میانجه گری در رشت آزمون داوری و میانجه گری در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آزمون داوری و میانجه گری صبح امروز در حوزه علمیه زینبیه خواهران رشت برگزار شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان گفت: آزمون داوری و میانجه گری در استان با حضور ۷۸ شرکت کننده برگزار شد که از این تعداد ۲۵ نفر زن و ۵۳ نفر مرد بودند.

حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد میرمحمدی با بیان اینکه داوری امر بسیارمهمی است افزود: افرادی که خواستار تسریع در روند رسیدگی پرونده قضایی خود هستند می‌توانند به داوران حرفه‌ای و مورد تائیدقوه قضایی که قاضی خصوصی هستند مراجعه کنند و مشکل خود را سریعتر و ارزانتر از طریق این داوران حل کنند.

وی از مردم خواست که از داورانی که مورد تایید و دارای پروانه هستند مراجعه کنند.