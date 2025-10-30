به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین حج و زیارت استان گفت: پیش ثبت نام کاروان‌های حج تمتع از ۲۰ مهرماه سال جاری آغاز شده و تاکنون ۷۳۰ نفر نسبت به پیش ثبت نام اقدام و در سامانه نام‌نویسی کردند.

نبی الله رستمی گفت: دارندگان قبوض حج تمتع که تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۶ ودیعه گذاری کردند می‌توانند با مراجعه به سایت my.haj.ir و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان علی الحساب نسبت به پیش ثبت نام اقدام کنند.

او گفت: پیش ثبت نام از متقاضیان تا پایان تکمیل ظرفیت ادامه دارد و اعزام کاروان‌ها به صورت زمان بندی و بعد از تکمیل پیش ثبت اعلام خواهد شد.