پخش زنده
امروز: -
از آغاز پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ تاکنون ۷۳۰ نفر از متقاضیان استان در سامانه حج و زیارت پیش ثبت نام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین حج و زیارت استان گفت: پیش ثبت نام کاروانهای حج تمتع از ۲۰ مهرماه سال جاری آغاز شده و تاکنون ۷۳۰ نفر نسبت به پیش ثبت نام اقدام و در سامانه نامنویسی کردند.
نبی الله رستمی گفت: دارندگان قبوض حج تمتع که تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۶ ودیعه گذاری کردند میتوانند با مراجعه به سایت my.haj.ir و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان علی الحساب نسبت به پیش ثبت نام اقدام کنند.
او گفت: پیش ثبت نام از متقاضیان تا پایان تکمیل ظرفیت ادامه دارد و اعزام کاروانها به صورت زمان بندی و بعد از تکمیل پیش ثبت اعلام خواهد شد.