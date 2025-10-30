دادستان ساوه تاکید کرد: سگ گردانی جرم و تهدید علیه بهداشت عمومی است و ضابطین دادگستری ملزم به برخورد هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دادستان ساوه، سازنده گفت: این معضل اجتماعی موجب ترس کودکان و خانواده‌های آنان در محیط‌های عمومی می‌شود و افراد حق سگ گردانی در معابر و پارک‌ها را ندارند.

نوجوان آسیب دیده از حمله‌ی سگ همسایه در یکی از خیابان‌های ساوه گفت: خواهر کوچکترم در حال بازی بود که سگ همسایه به وی حمله کرد و من با پناه دادن به وی مورد جراحت ناشی از حمله‌ی سگ از ناحیه‌ی کمر قرار گرفتم.

پدر این نوجوان مجروح نیز گفت: به محض حادثه وقتی متوجه‌ی ترس فرزندانم شدم با هماهنگی با اورژانس به مرکز درمانی مراجعه کردم.

عزتی افزود: متاسفانه صاحب این سگ با گستاخی از این وضعیت، نسبت به فرزندانم معترض شده بود.

حل این معضل اجتماعی نیازمند عزم عمومی و مسئولیت پذیری است، جایی که امنیت روانی و جسمانی شهروندان همواره باید در اولویت قرار گیرد.