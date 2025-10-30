هشتم آبان؛ روز نوجوان، روز ایثار و مسئولیت

هشتم آبان؛ روز نوجوان، روز ایثار و مسئولیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هشتم آبان تنها یک روز در تقویم نیست؛ یادآور نوجوانی است با قلبی بزرگ که نام خود را در تاریخ کشور جاودانه کرد. روزی برای شجاعت، مسئولیت‌پذیری و ایثار؛ روزی که به نام حسین فهمیده، نوجوان شهید دفاع مقدس، در حافظه ملی ثبت شده است.

دانش‌آموزان مازندرانی، حسین فهمیده را چنین توصیف کردند: نوجوانی شجاع بود که با سن کمش، تصمیمی بزرگ گرفت و جانش را برای دفاع از کشور فدا کرد. با فداکاری‌اش توانست یک تانک دشمن را متوقف کند. راه این شهید را ادامه می‌دهیم.

این دانش‌آموزان تأکید کردند: مسئولیت‌پذیری فقط مخصوص بزرگ‌ترها نیست؛ نوجوانان نیز می‌توانند در مسیر دفاع از ارزش‌ها، نقش‌آفرین باشند.

استان مازندران در دوران انقلاب و دفاع مقدس، ۱۷۰۰ دانش‌آموز شهید را تقدیم آرمان‌های بلند کشور کرده است؛ نوجوانانی که با ایمان، غیرت و فداکاری، در صف اول دفاع از وطن ایستادند.

هشتم آبان، روزی برای یادآوری این حقیقت است که سن، معیار ایثار نیست؛ دل‌های بزرگ، در قامت‌های کوچک هم می‌درخشند.

گزارش از مانا عبدی